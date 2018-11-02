Ещё
В «Роскосмосе» озвучили грандиозные планы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роскосмос планирует удвоить количество пусков ракет в 2019 году 

РИА Новости + ещё 40 50 минут назад
Роскосмос в 2019 году удвоит количество пусков ракет: госкорпорация планирует провести более 35, причем 10 из них будут тяжелыми ракетами, заявил РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Если в этом году у нас всего 17 пусков, то в следующем больше 35, и 10 из них — тяжелые ракеты", — сказал Рогозин.
Из десяти тяжелых ракет 9 будут "Протонами" и одна — "Ангарой".
По его словам, такое количество запусков тяжелых ракет позволит Центру Хруничева (производитель тяжелых "Протонов" и "Ангары") начать выплачивать долги за просроченные контракты.
Последние новости
Русская ракета против американских "Пэтриот". Стратегический фельетон Актера Даниила Страхова избили в Москве Натуральное свинство: Европа требует от РФ компенсации за контрсанкции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена обвиняемого в изнасиловании сделала заявление209
В деле об изнасиловании следователя появилась подруга272
У насильника следователя были планы на правительство439
«Ответ санкциям»: Украина арестовала крупный российский груз700
Посол США назвал самую удивительную черту россиян139
Видео
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
00:23
Россия ввела санкции против Украины
Политика
01:03
Грабитель на машине протащил пенсионерку по асфальту
Криминал Происшествия
01:18
Упавший «Союз» повредили при сборке
Технологии В мире
00:41
Уральских спасателей заставили косить траву под снегом
Общество Другое
00:16
Женщину в Москве убило колесом от грузовика
Происшествия Автоспорт
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
04:24
Объяснен провал в создании российского беспилотника
Армия Оружие
05:38
Борисова подала в суд на экс-супруга
Шоу-бизнес
00:39
Первый залп: чем Москва ответила Киеву
Конфликты Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение