В «Роскосмосе» озвучили грандиозные планы

Роскосмос планирует удвоить количество пусков ракет в 2019 году

"Если в этом году у нас всего 17 пусков, то в следующем больше 35, и 10 из них — тяжелые ракеты", — сказал Рогозин.

Из десяти тяжелых ракет 9 будут "Протонами" и одна — "Ангарой".