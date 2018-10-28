Запуск китайской ракеты провалился

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Китай не смог вывести на орбиту коммерческую ракету ZQ-1 

Российская Газета + ещё 9 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Китайская компания LandSpace не смогла вывести на орбиту коммерческую ракету-носитель ZQ-1.
Запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань на северо-западе КНР. После отделения второй ступени возникла проблема, причины которой теперь предстоит выяснить специалистам.
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ZQ-1 — трехступенчатая ракета диаметром 1,35 метра и длиной 19 метров. Ее взлетная масса составляет 27 тонн. Ракета спроектирована для малых спутников. Она может вывести на низкую околоземную орбиту аппараты весом почти 500 кг. Китай активно развивает частное ракетостроение. Сейчас на территории страны в этой сфере насчитывается около 60 компаний, сообщает ТАСС.
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