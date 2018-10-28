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Стали известны возможности новой сверхтяжелой ракеты РФ
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Рогозин рассказал о новой сверхтяжелой ракете 

РИА Новости + ещё 16 3 часа назад
Новая ракета сверхтяжелого класса, запуск которой намечен на 2028 год, сможет доставлять модули станции не только на орбиту Луны, но и на ее поверхность, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Сверхтяжелая ракета предназначена для выведения на низкую околоземную орбиту около 100 тонн груза. Она необходима для организации пилотируемых полетов в дальний космос — к Луне и Марсу, либо развертыванию на околоземной орбите крупных объектов.
"Обсуждаем технический облик сверхтяжа. Докладывает генконструктор по средствам выведения Александр Медведев. Эта ракета будет стартовать с Восточного. Мощность должна быть достаточна для доставки с 2028 года модулей станции не только на орбиту Луны, но и на ее поверхность", — написал Рогозин в Twitter.
Указ президента России Владимира Путина о создании сверхтяжелой ракеты был подписан в начале 2018 года. Головным разработчиком комплекса назначена РКК "Энергия".
К концу 2019 года должно быть завершено эскизное проектирование комплекса, а первый старт ракеты назначен на 2028 год с российского космодрома Восточный в Амурской области. Сверхтяжелую ракету планируется использовать для выполнения перспективных космических полетов, например, к Луне и Марсу.
Использование сверхтяжелой ракеты — не единственный способ добраться до лунной орбиты. Ранее в России уже предлагали использовать двухпусковую схему отправки кораблей к естественному спутнику Земли. предполагалось, что две ракеты "Ангара" в версии "А5В" (повышенной грузоподъемности за счет водородной третьей ступени) будут отдельно выводить разгонный блок и космический корабль. После стыковки их на орбите Земли такая связка должна будет отправиться к Луне. Ранее Рогозин сообщал, что подобная возможность появится у России в 2023-2024 годах.
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