Почему провалился проект «Буран»

Почему провалился проект советского шаттла «Буран»

Запуски космических челноков «Спейс Шаттл» в СССР восприняли всерьёз — и дело тут не в попранной гордости, а в потенциальной военной угрозе, которую представляли такие летательные аппараты. Советский Союз начал разработку собственного проекта «Энергия — Буран», названного так по ракете-носителю и собственно челноку, который она доставляла в космос.

Единственный полёт

Официально комплекс стартовал 15 ноября 1988 года, в полностью автоматическом режиме, включая приземление «Бурана» на полосу Байконура . По затратам ресурсов, финансов, интеллекта и энергии создание «Бурана» не идёт ни в какое сравнение с другими космическими программами СССР. По всей стране над проектом работали более 1 млн человек. Проект советского многоразового орбитального комплекса официально запущен в 1976 году. Советский шаттл опередил своё время, по большинству показателей превзойдя штатовскую разработку, утверждает аналитический доклад экспертов Всероссийского НИИ авиационных материалов , выпущенный к четвертьвековому юбилею старта.

«Буран» мог работать на орбите 30 суток, тогда как американский шаттл — 15. Грузоподъёмность советского корабля — 30 тонн против 24 у американца. Экипаж «Бурана» — 10 человек и 7 — у «Спейс Шаттла». И «Буран» мог летать и приземляться на автоматике, тогда как шаттл управлялся пилотом.

Ради проекта «Энергия-Буран» объединили несколько конструкторских бюро под руководством НПО «Энергия». Руководил проектом Валентин Глушко , стоявший у истоков советской космической программы, начиная с разработки первого искусственного спутника Земли. На счету Глушко — разработка баллистических ракет для военного ведомства . Планер "Бурана" разработан коллективом под руководством Глеба Лозино-Лозинского, сделавшего себе имя ещё в авиапроме.

Ради «Бурана» свернули проект «Спираль», орбитального самолёта, разрабатывавшегося с начала 70-х годов. Но опыт пригодился.

Под «Буран» создали сверхтяжёлую ракету — носитель «Энергия», специальные стартовые и посадочные комплексы. Словом, это был настоящий триумф советской космонавтики, впрочем, обошедшийся в 14 млрд рублей. Первый полёт прошёл практически идеально.

Почему списали перспективную разработку?

«Помимо вывода в космос полезных нагрузок, «Буран» должен был дозаправлять спутники-убийцы, разведчики, шпионы. Обеспечивать их, возвращать на Землю для обслуживания и так далее. Он должен был работать в составе боевых орбитальных станций, быть орбитальным хранилищем ядерных зарядов», — рассказывает историк космонавтики Вадим Лукашевич.

Всего было построено пять летных экземпляров корабля «Буран». Тот, что совершил полёт, хранился на Байконуре в ангаре и уничтожен в 2002 году рухнувшей крышей. Ещё один «Буран», предназначенный для второго полёта и стыковки с орбитальной станцией «Мир», стал музейным экспонатом на Байконуре. Модель корпуса одного из «Буранов» долгое время служила детским аттракционом, два корабля разной степени готовности разобраны. Более — менее «жив» один «Буран», перевезённый на реставрацию в город Жуковский в 2011 году. Но в космос не суждено уже подняться ни одному из них.