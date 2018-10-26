Названы самые опасные вулканы США

Геологическая служба США (USGS) назвала 18 самых опасных вулканов, расположенных на территории страны. Они характеризуются высоким риском извержения в ближайшем будущем, которое может иметь катастрофические последствия, сообщает Science Alert.

На первом месте списка наивысших вулканических угроз находится щитовой вулкан Килауэа, расположенный на острове Гавайи. При последней серии извержений в 2018 году поток лавы уничтожил несколько сотен домов. Второе место занимает гора Сент-Хеленс, которая в 1980 году взорвалась и унесла жизни 57 человек, а третье — спящий стратовулкан Рейнир, представляющий опасность для 150 тысяч человек.

Специалисты поместили Йеллоустонскую кальдеру на 21 место, поскольку ее извержение, которое может достигнуть наивысшей категории по шкале вулканической активности, остается маловероятным.

Большинство самых опасных вулканов располагается на западном побережье США: три вулкана находятся в Калифорнии, пять — на Аляске, по четыре в штатах Вашингтон и Орегон.