Магеллановы облака недавно сталкивались

Большое и Малое Магеллановы облака — карликовые галактики, спутники Млечного Пути. Они видны наблюдателям, находящимся в Южном полушарии Земли, а своим названием обязаны Фернану Магеллану, участники экспедиции которого наблюдали их в ходе своих странствий.

Астрономам давно уже казалось, что эти, расположенные недалеко друг от друга, галактики должны были когда-то взаимодействовать. Теперь для этих предположений появились наблюдаемые основания.

Анализ данных, полученных европейским космическим телескопом Gaia, позволил ученным утверждать, что звезды, составляющие один из секторов Малого Магелланова Облака, движутся в направлении, приводящем к отрыву от карликовой галактики. С точки зрения астрономов, что является следствием относительно недавнего гравитационного взаимодействия, произошедшего несколько 300-600 миллионов лет назад. Поскольку взаимодействовать в космосе Малому Магелланову Облаку не с кем, кроме как с рядом находящимся Большим, напрашивается предположение, что две карликовые галактики в прошлом находились значительно ближе друг к другу.

Большое Магелланово Облако (БМО, англ. Large Magellanic Cloud, LMC) — карликовая галактика типа SBm, спутник Млечного Пути, расположенная на расстоянии около 163 тыс. св. лет от нашей Галактики. Это расстояние примерно вдвое превышает диаметр нашей Галактики. Содержит примерно 10 миллиардов звезд

В Малом Магелланове Облаке звезд значительно меньше — 1.5 миллиарда.