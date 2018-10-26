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SpaceX собирается взять в кредит $500 млн
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Bloomberg: SpaceX собирается взять в кредит $500 млн 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Аэрокосмическая компания SpaceX миллиардера Илона Маска планирует взять кредит в размере $500 млн Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их данным, SpaceX планирует выйти на рынок заемного финансирования и уже ведет переговоры с инвестиционным банком Goldman Sachs, чтобы тот подыскал подходящих инвесторов.
Как отмечает Bloomberg, SpaceX нуждается в дополнительных средствах для реализации дальнейших глобальных целей по исследованию космического пространства, в том числе полетов на Марс.
SpaceX в настоящий момент оценивается примерно в $28 млрд Значительную часть доходов компании приносят контракты на запуски спутников для телекоммуникационных провайдеров. Также у SpaceX заключены многолетние контракты на миллиарды долларов с NASA, оборонными и разведывательными ведомствами США.
Только в этом году SpaceX осуществила 17 космических запусков.
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