SpaceX собирается взять в кредит $500 млн

Аэрокосмическая компания SpaceX миллиардера Илона Маска планирует взять кредит в размере $500 млн Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их данным, SpaceX планирует выйти на рынок заемного финансирования и уже ведет переговоры с инвестиционным банком Goldman Sachs, чтобы тот подыскал подходящих инвесторов.
Как отмечает Bloomberg, SpaceX нуждается в дополнительных средствах для реализации дальнейших глобальных целей по исследованию космического пространства, в том числе полетов на Марс.
SpaceX в настоящий момент оценивается примерно в $28 млрд Значительную часть доходов компании приносят контракты на запуски спутников для телекоммуникационных провайдеров. Также у SpaceX заключены многолетние контракты на миллиарды долларов с NASA, оборонными и разведывательными ведомствами США.
Только в этом году SpaceX осуществила 17 космических запусков.