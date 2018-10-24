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Выведены устойчивые к аллергии мыши
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Сибирские ученые случайно вывели мышей, которые не страдают аллергией 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Ученые Института цитологии и генетики СО РАН с помощью технологии геномного редактирования в ходе одного из экспериментов случайно вывели мышей, которые не страдают аллергией; это может помочь найти лекарство от аллергии, сообщает в среду издание СО РАН "Наука в Сибири".
Изначально ученые, пытаясь изучить природу возникновения раковой опухоли, меняли ДНК в кусочке генома мыши, который часто трансформируется при онкологии. Однако незапланированная модификация привела к тому, что у мыши исчезли тучные клетки — клетки иммунной системы, участвующие в ответе организма на аллерген.
"Конкретно такие животные ценны тем, что дают возможность приоткрыть какие-то новые, неизвестные еще механизмы развития аллергии. Этих мышей можно тиражировать, модификация в геноме зафиксировалась и передается следующим поколениям. В более отдаленной перспективе это может помочь найти лекарство от аллергии", — приводятся в сообщении слова ведущего научного сотрудника лаборатории генетики развития ИЦиГ СО РАН Наримана Баттулина.
Исследователи предполагают, что у такой генной трансформации есть и побочные эффекты — ведь в организме нет клеток, которые можно "безнаказанно" уничтожить. Пока никаких негативных изменений у мышей не наблюдается, однако для лучшего понимания этого нужны дальнейшие эксперименты.
Лаборатория Баттулина планирует заниматься изучением мышей без аллергии следующие три года на полученный в сентябре грант Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в размере 5 миллионов рублей.
Ученые моделируют различные генные мутации на животных, чтобы понять их происхождение и по возможности найти лекарства от различных болезней человека, которые часто провоцируются подобными мутациями.
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