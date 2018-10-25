Российские ученые создали летающее такси

Инженеры Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» собрали прототип летающего такси. Разработки транспорта будущего планируют завершить к 2020 году.

— В центре прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС» «Кинетика» собрали прототип летательного аппарата будущего по заказу российской компании «Бартини». Аэротакси — а именно такую функцию предстоит выполнять аппарату — успешно прошло уже несколько тестовых испытаний. Завершить разработки и представить аэротакси на рынке планируется к 2020 году, — сообщили в пресс-службе российского ВУЗа.

Представители «МИСиС» рассказали, что аэротакси будет работать по трем главным принципам: электрическая тяга, аэродинамика крыла, вертикальный взлет и посадка. Аппарат взлетает вертикально, как коптер, разгоняется в горизонтальной плоскости, его винты поворачиваются перпендикулярно корпусу. Далее он летит подобно самолету. Приземление происходит в обратном порядке.

— Корпус изготовлен из полимерных материалов, оси — из стали, питание осуществляется от литиевых батарей. Вес прототипа — порядка 60 кг, а скорость — порядка 200 км/час. Аппарат управляется дистанционно. Непосредственно взлет, поддержание в воздухе и перемещение аппарата осуществляется за счет четырех «крыльев» — парных винтов, закрепленных на подвижных осях, это эффект Бартини, названный в честь итальянского авиаконструктора, — рассказал руководитель производственного отдела «Кинетики» Павел Косятов.

Сборка прототипа транспорта началась в марте 2018 года. К маю конструкторские работы были завершены, начались технические испытания, в ходе которых аппарат продемонстрировал хорошую маневренность и стабильность работы систем управления, сообщается на сайте ВУЗа.

Разработки уникальны и предвосхищают ожидания заказчиков, — отметила ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова.