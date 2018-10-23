Назван новый плюс низкокалорийной диеты

Ученые из МГУ назвали новый плюс низкокалорийной диеты

Ограничение числа калорий в диете не только улучшает здоровье сердца и сосудов, но и заметно понижает шансы на развитие тяжелых проблем с почками. К такому выводу пришли биологи из МГУ , опубликовавшие статью в журнале Cells.

"Наши эксперименты указали на важную роль аутофагии в защите почки. Основная задача этого процесса — утилизация поврежденных компонентов в клетках. Он хуже работает у старых животных, что приводит к накоплению плохо функционирующих молекул и органелл. Это может служить причиной того, почему урезание калорийности рациона почти не помогает им", — рассказывает Егор Плотников из МГУ имени М. В. Ломоносова.

Эксперименты, проведенные на червях, мышах и ряде других животных еще в 60 годах прошлого века, показали, что снижение числа калорий в диете заметно продлевает животным жизнь. За последующие десятилетия биологи выделили десятки генов и гормонов, потенциально задействованных в этом феномене, однако ни одним из них так и не удалось научиться пользоваться для продления жизни человека или этих же самых животных.

С другой стороны, наблюдения за здоровьем людей, употребляющих небольшие количества пищи, говорят о том, что низкокалорийная диета защищает их от развития инсультов, диабета, гипертонии, атеросклероза и других проблем, связанных с работой сердца и сосудов.

Как передает пресс-служба МГУ, Плотников и его коллеги открыли еще одно позитивное свойство ограничения калорий, наблюдая за тем, что происходило в почках молодых и престарелых крыс на подобной диете, чье кровоснабжение периодически нарушалось искусственным путем.

Недавно его команда выяснила, что почки пожилых крыс гораздо хуже справляются с подобными "ЧП" из-за того, что в их клетках нарушается аутофагия — процесс "сборки" и уничтожения неправильно свернутых белков и поврежденных митохондрий, главных "энергостанций" клетки. Избыток подобного "мусора" в почках пожилых людей приводит к массовой гибели их клеток и появлению серьезных осложнений при перебоях в кровоснабжении.

В свою очередь, хронический недостаток калорий усиливает и ускоряет аутофагию, заставляя клетку активнее "перерабатывать" мусор и повторно использовать его компоненты в своей жизнедеятельности. Эта идея натолкнула российских биологов на мысль, что подобная диета может помочь почкам защитить себя от последствий остановки кровотока.

Как показали их эксперименты, ограничение калорий заметно улучшило работу почек молодых крыс после временного "отключения" почки от кровеносной системы, ускорив их восстановление примерно в 2-3 раза. Чем более скромной была диета, тем сильнее был этот эффект — крысы, чей рацион был урезан примерно на треть, выздоравливали в два раза быстрее, чем при уменьшении калорийности пищи на 25%.

Что интересно, этот эффект проявлялся далеко не всегда. Почки крыс начинали вести себя подобным образом только в том случае, если животные питались подобным образом более месяца, а также только тогда, когда они сами были достаточно молодыми. Почему это так, ученые планируют выяснить в последующих экспериментах.