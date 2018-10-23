Центр «Сириус» получит статус «научной долины»

Президент России Владимир Путин поддержал создание на территории образовательного центра «Сириус» и Олимпийского парка в Сочи инновационного научно-технологического центра. Об этом пишет РБК со ссылкой на руководителя «Сириуса» Елену Шмелеву . Формально присвоение статуса может произойти в следующем году. С пакетом необходимых для этого документов, регламентированных законом «Об инновационных научно-технологических центрах», «Сириус» планирует обратиться в правительство к марту 2019 г.

Центр разместится на площади примерно 40 га. Ему планируется передать крытый конькобежный центр «Адлер-Арена» и еще несколько объектов. Новый кластер будет выстроен по аналогии с Технологической долиной МГУ . «Неправильно, когда такие центры есть только в Москве . Они должны быть и в других регионах», — говорит близкий к администрации президента собеседник издания. По его словам, к центру присоединяют «довольно большую часть» Олимпийского парка.

Сейчас «Сириусу» принадлежит второй по величине олимпийский стадион в Сочи — ледовая арена «Шайба». Передача «Адлер-Арены» от непубличного акционерного общества «Центр „Омега“, принадлежащего департаменту имущественных отношений Краснодарского края, должна произойти в ближайшее время. По словам Шмелевой, „площадка будет использоваться для спортивных занятий студентов, преподавателей центра и для горожан“. Конькобежных соревнований там не проводилось со времен Олимпиады. Другие спортивные объекты к „Сириусу“ не перейдут, уточнила она. Президент союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил о заинтересованности восстановления „Адлер-Арены“ в качестве конькобежного стадиона после передачи „Сириусу“.

Кроме того „Сириусу“ предполагается передать объекты для проживания резидентов, студентов и сотрудников компаний научно-технологического центра. Речь идет о части построенного к Олимпиаде города-отеля „Бархатные сезоны“ и бывшем отель „Тюлип Инн Омега Сочи“. Также „Сириус“ строит на своей территории два корпуса — „Спорт“ и „Искусство“, лицей на 1100 человек, детский сад на 360 человек, бассейн и концертный зал, а также занимается переоборудованием медиацентра Олимпиады в университет. Строительство лицея, сада и бассейна обойдется в 2 млрд руб. Деньги выделены по линии Министерства просвещения. Проект должен быть готов к 2021 г. Его полную стоимость Шмелева назвать не смогла.