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Центр «Сириус» получит статус «научной долины»
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Центр «Сириус» получит статус «научной долины» 

Ведомости + ещё 1 3 часа назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин поддержал создание на территории образовательного центра «Сириус» и Олимпийского парка в Сочи инновационного научно-технологического центра. Об этом пишет РБК со ссылкой на руководителя «Сириуса» Елену Шмелеву. Формально присвоение статуса может произойти в следующем году. С пакетом необходимых для этого документов, регламентированных законом «Об инновационных научно-технологических центрах», «Сириус» планирует обратиться в правительство к марту 2019 г.
Центр разместится на площади примерно 40 га. Ему планируется передать крытый конькобежный центр «Адлер-Арена» и еще несколько объектов. Новый кластер будет выстроен по аналогии с Технологической долиной МГУ. «Неправильно, когда такие центры есть только в Москве. Они должны быть и в других регионах», — говорит близкий к администрации президента собеседник издания. По его словам, к центру присоединяют «довольно большую часть» Олимпийского парка.
Сейчас «Сириусу» принадлежит второй по величине олимпийский стадион в Сочи — ледовая арена «Шайба». Передача «Адлер-Арены» от непубличного акционерного общества «Центр „Омега“, принадлежащего департаменту имущественных отношений Краснодарского края, должна произойти в ближайшее время. По словам Шмелевой, „площадка будет использоваться для спортивных занятий студентов, преподавателей центра и для горожан“. Конькобежных соревнований там не проводилось со времен Олимпиады. Другие спортивные объекты к „Сириусу“ не перейдут, уточнила она. Президент союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил о заинтересованности восстановления „Адлер-Арены“ в качестве конькобежного стадиона после передачи „Сириусу“.
Кроме того „Сириусу“ предполагается передать объекты для проживания резидентов, студентов и сотрудников компаний научно-технологического центра. Речь идет о части построенного к Олимпиаде города-отеля „Бархатные сезоны“ и бывшем отель „Тюлип Инн Омега Сочи“. Также „Сириус“ строит на своей территории два корпуса — „Спорт“ и „Искусство“, лицей на 1100 человек, детский сад на 360 человек, бассейн и концертный зал, а также занимается переоборудованием медиацентра Олимпиады в университет. Строительство лицея, сада и бассейна обойдется в 2 млрд руб. Деньги выделены по линии Министерства просвещения. Проект должен быть готов к 2021 г. Его полную стоимость Шмелева назвать не смогла.
»Сириус» был учрежден фондом «Талант и успех» в 2014 г. В числе учредителей фонда — виолончелист, президент Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин. Попечительский совет фонда возглавляет Владимир Путин. Елена Шмелева была одним из трех сопредседателей его избирательного штаба на последних выборах президента. В 2019–2021 гг. фонд получит из бюджета 6,3 млрд руб.
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