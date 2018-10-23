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Вредоносный пластик проникает в тела людей
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Вредоносный пластик проникает в тела людей 

News.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Крошечные частички пластика были обнаружены у людей в рамках экспериментальной проверки. Учёные высказывают опасения, что это может быть причиной множества проблем со здоровьем и наносит вред репродуктивными способностями человека.

Микрочастицы проникают внутрь

Среднестатистический житель Европы проглатывает до 11 000 крошечных кусочков пластика в год, потребляя морепродукты или случайно съедая кусочки упаковки. Ученые Австрийского агентства по изучению окружающей среды и Венского университета проанализировали образцы стула людей из восьми стран мира и обнаружили, что каждый из них содержит микропластики, сообщает The Telegraph. В одном образце ими было обнаружено девять различных видов пластика. В среднем исследователи обнаружили 20 микропластических частиц на 10 г человеческих испражнений.
Исследование подтвердило предположение о том, что пластик в конечном итоге всё же попадает в кишечник человека. Врачи считают это небезопасным явлением, особенно для тех людей, у кого и без того есть проблемы с пищеварением. Эксперты опасаются, что микропластик в организме может повредить иммунную систему, спровоцировать воспаление. Кроме того, вместе с частицами пластика в организм токсины, такие как ртуть или пестициды. Доказано, что у морских млекопитающих, таких, как киты, пластик наносит ущерб плодовитости.
«Мельчайшие микропластические частицы способны проникать в кровоток, лимфатическую систему и даже могут достигать печени», — считает Филипп Швабль, представлявший результаты исследование на ежегодном конгрессе европейских гастоэнтерологов. Среди найденных у человека пластмасс были обнаружены полиэтилентерефталат (ПЭТ), который широко используется в производстве пластиковых бутылок, и полипропилен (ПП), который обычно используется в бытовой технике и автомобильной промышленности. Частицы микропластика способны сыпаться отовсюду, их источником может стать как синтетическая одежда, так и дорожная краска. Исследования показывают, что в настоящее время они присутствуют в 83% проб водопроводной воды, во всех немецких сортах пива и даже в дождевой воде (исследовалась вода на территории Европы).

Как проходил эксперимент

В экспериментальном исследовании приняли участие восемь человек — из Финляндии, Италии, Японии, Нидерландов, Польши, России, Великобритании и Австрии. Каждому из них было предложено вести дневник питания — участники стали делать это за неделю до отбора проб. Дневники показали, что все участники в течение недели употребляли пищевые продукты в пластиковой упаковке и выпивали различные напитки из пластиковых бутылок. Шесть из них потребляли морскую рыбу. В итоге в каждом образце было обнаружено до девяти различных пластмасс размером от 50 до 500 микрометров. Однако учёные высказали предположение, что это ещё не всё: более мелкие частицы могут проникать сквозь стенки кишечника, с током крови разноситься по всему организму и накапливаться в тканях.

Вездесущий пластик

Пластик находится в воздухе, почве, воде и, конечно же, в морях и океанах. Теперь очевидно, что он есть и в человеческих телах, причём, в значительных количествах. Многие пластмассы содержат химические вещества, которые, по мнению учёных, разрушают эндокринную систему, подавляют иммунную систему и пагубно влияют на способность оставить потомство. Избежать пагубного влияния или, как минимум, уменьшить «пресс пластика» можно, резко сократив использование ПЭТ и ПП и полностью отказавшись от пластиковой упаковки пищевых продуктов и напитков.
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