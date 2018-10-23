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Шансы найти внеземных живых существ на Марсе выросли
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Ученые допустили существование жизни на Марсе 

ТК «Звезда» + ещё 5 21 минуту назад
Фото: nasa.gov
По данным американских специалистов, жизнь на Красной планете возможна в соленых водяных ручьях.
Специалисты Калифорнийского технологического института в Пасадене (США) пришли к выводу, что жизнь на Марсе возможна.
В опубликованной в журнале Nature Geoscience статье ученые утверждают, что вода в «пересоленных» ручьях на Красной планете может содержать в себе достаточно большие запасы кислорода не только для выживания микробов, но и многоклеточных существ.
В материале специалисты отметили, что на Земле схожие условия есть в кислотных и щелочных озерах и в них живут организмы, а значит можно предположить, что жизнь на Марсе возможна.
Однако, мнение американских ученых разделяют далеко не все. По словам ряда специалистов, марсианские водоемы могут содержать столь большое количество солей и токсинов, что существование живых организмов в таких условиях становится невозможным.
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