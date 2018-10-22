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Найден новый аргумент для существования жизни на Марсе
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Планетологи нашли новый аргумент для существования жизни на Марсе 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: NASA
Вода в марсианских "пересоленных" ручьях может содержать в себе достаточно большие количества кислорода не только для выживания микробов, но и многоклеточных существ. К такому выводу пришли планетологи, опубликовавшие статью в журнале Nature Geoscience.
"В атмосфере Марса почти нет кислорода, и поэтому никто не считал, что на красной планете могут существовать среды, способные поддерживать аэробное дыхание. Наши расчеты показывают, что в водах в приповерхностных слоях почвы Марса такие условия могут существовать", — пишут Вудворд Фишер (Woodward Fischer) и его коллеги из Калифорнийского технологического института в Пасадене (США).
В последние годы геологи, астробиологи и другие специалисты активно спорят о том, существуют ли запасы органики или микробы в приповерхностных слоях почвы Марса, где есть жидкая вода, куда почти не проникают космические лучи и где относительно тепло.
Эти споры обострились после того, как зонд MRO обнаружил следы жидкой воды на склонах холмов и кратеров в приэкваториальных широтах Марса. Впоследствии ученые выяснили, что эта вода содержит в себе огромное количество солей, в том числе токсичных перхлоратов, что поставило под сомнение возможность существования жизни в подобном "рассоле".
Недавно ученые открыли на Земле микробов, живущих в щелочных и кислотных озерах с похожими условиями, что заново заставило планетологов задуматься о том, может ли жизнь обитать в подобных водоемах на Марсе, и чего ей может не хватать для нормального существования.
Одним из таких препятствий, как отмечают Фишер и его коллеги, сегодня считается то, что на Марсе почти нет кислорода, необходимого для жизни всех многоклеточных живых существ, в том числе и растений, а также многих микробов и недавно открытых архей Marsarchaeota, потенциально способных жить на четвертой планете Солнечной системы.
Эти идеи, в свою очередь, были озвучены и теоретически оформлены еще до того, как MRO удалось открыть следы "соленых ручьев" на Марсе. Авторы статьи проверили, как много кислорода может содержаться в подобных "водоемах" и в других подземных запасах влаги в почве красной планеты.
Для этого они создали компьютерную модель "рассола", учитывавшую то, как он взаимодействует с кислородом и марсианским воздухом, и просчитали, как он будет вести себя при разных температурах и давлениях, а также разных концентрациях солей.
Как оказалось, эта вода будет содержать в себе достаточно большие количества кислорода в тех случаях, если ее запасы находятся близко к полюсам планеты и они содержат в себе относительно много перхлоратов магния и кальция.
Этих количеств кислорода — примерно 32 миллиграмм на кубический метр воды — хватит не только для поддержания достаточно крупных колоний микробов, но и примитивных многоклеточных существ, таких как губки, с достаточно медленным метаболизмом.
Такие "зоны жизни", как показывают оценки ученых, покрывают примерно 6,5% от общей площади Марса, что заметно повышает шансы на существование жизни на его поверхности. Как полагают исследователи, следующим роботизированным миссиям НАСА и ЕКА, а также первым "марсонавтам" следует обратить первоочередное внимание на такие уголки красной планеты.
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