Альбатросы помогут вычислить морских браконьеров

Радиомаяки на альбатросах помогут найти суда браконьеров. Обычными методами такие корабли обнаружить сложно, поскольку они, как правило, выключают основное радиолокационное оборудование. Об этом сообщает Agence France Press.

Занимающиеся нелегальным отловом рыбы и других морских обитателей суда обычно отключают автоматическую идентификационную систему, которая передает информацию о корабле, его габаритах, курсе и другие данные при помощи радиоволн. Из-за этого искать подобные суда в открытом море довольно сложно. Однако они по-прежнему используют маловысотную радиолокационную систему — для того, чтобы избегать столкновений с другими кораблями в условиях плохой видимости, например, ночью.

В рамках исследования Ocean Sentinel («Океанический дозорный») французские исследователи собираются поместить на 150 альбатросов с островов Кергелен, Крозе и Амстердам в Индийском океане крошечные радиомаяки весом 70 граммов. Это оборудование будет автоматически регистрировать радарные сигналы, в том числе маломощные, от кораблей на расстоянии до пяти километров. Основная цель программы — изучить вымирающих птиц, их перемещения и поведение при поиске пищи. Ученые отмечают, что 18 из 22 видов альбатросов находятся под угрозой. Одна из основных опасностей — это ярусный лов рыбы, из-за которого птицы путаются в снастях и тонут.

Основная часть исследовательской программы продлится с ноября по март, но ученые уже провели первые испытания у берегов ЮАР. «Половина обнаруженных в течение тестового периода судов шла с выключенной автоматической идентификационной системой», — говорит директор Центра биологических исследований Шизе Генри Ваймерскирх. Если судно будет пытаться избежать наблюдения, ученые планируют передавать информацию о нем специальным службам, которые будет решать, нужно ли перехватить корабль.