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Найден айсберг идеальной прямоугольной формы
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NASA обнаружило айсберг идеальной прямоугольной формы 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: NASA
Фотографию айсберга практически идеальной формы опубликовало Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в своем официальном аккаунте в Twitter.
"Шельфовый айсберг плавает недалеко от шельфового ледника Ларсена [у побережья Антарктического полуострова]. Острые углы и плоская поверхность говорят о том, что, скорее всего, он недавно откололся от ледяного шельфа", — сообщается в подписи к фотографии.
Гляциолог Келли Брант (ученый, специализирующийся в области природных льдов), которая работает в NASA и Мэрилендском университете, сообщила интернет-изданию Live Science, что на глаз оценить размеры айсберга на опубликованной фотографии трудно, но в ширину он, вероятно, больше полутора километров. Судя по его внешнему виду, он только недавно откололся от шельфа.
Она рассказала, что существует два типа айсбергов. Первые приходят на ум при упоминании крушения "Титаника". Они обычно имеют форму призмы или похожи на пирамиду. Второй же тип, по ее словам, называют шельфовыми айсбергами — они практически плоские.
Как считает Брант, процесс формирования подобных льдов похож на рост ногтевой пластины: когда кусок ледяного шельфа становится слишком большим, он обламывается. Благодаря этому шельфовые айсберги часто имеют геометрически правильную форму с прямыми углами и ровную поверхность.
Гляциолог также отметила, что не стала бы рекомендовать ходить по поверхности айсберга, обнаруженного NASA. Он достаточно маленький и неустойчивый, и в нем в любой момент может появиться трещина.
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