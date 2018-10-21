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В Болгарии обнаружены древнегреческие усыпальницы
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В Болгарии обнаружены древнегреческие усыпальницы 

Национальный Туристический Союз 1 час назад
Фото: archaeologynewsnetwork.blogspot com
Болгарские и французские исследователи обнаружили гробницы, датируемые второй половиной 4-го — началом 3-го века до н. э. в ходе раскопок на северном склоне холма Буджака, пишет ArchaeologyNewsNetwork. На набережной площадью около 180 квадратных метров археологи обнаружили самую большую семейную гробницу, известную со времен изучения некрополя Аполлонии.
Она имеет прямоугольную форму 6 на 8 метров. Внешние стены выполнены из массивных блоков без цементирования. Внутри были обнаружены останки скелета двух женщин и одного мужчины, вероятно, членов знатного рода Аполлонов. Внутри центральной могилы находится разбросанный погребальный инвентарь.
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