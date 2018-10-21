Роскосмосу дадут выбор

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Источник: Роскосмосу предложат три сценария продолжения полетов на МКС 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Госкорпорация "РОСКОСМОС"
Специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" и Центра управления полетами подготовили для Роскосмоса три сценария продолжения программы Международной космической станции на ближайшие месяцы, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Все варианты рассчитаны исходя из баллистических возможностей запуска грузовых и пилотируемых кораблей, а также технологической готовности космической техники и наземной инфраструктуры", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, варианты отличаются только датами запусков к МКС. Они будут предложены Роскосмосу для выбора и утверждения в ближайшее время.
При этом собеседник отметил, что варианта консервации станции среди предложенных сценариев нет. Базовым для всех вариантов является отправка к МКС в начале декабря пилотируемого корабля "Союз МС-11" с экипажем следующей экспедиции. "Сейчас на космодроме Байконур вовсю идёт подготовка этого корабля к запуску, сотрудники "Энергии" работают практически в три смены", — сказал собеседник агентства.
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