Роскосмосу дадут выбор

Источник: Роскосмосу предложат три сценария продолжения полетов на МКС

"Все варианты рассчитаны исходя из баллистических возможностей запуска грузовых и пилотируемых кораблей, а также технологической готовности космической техники и наземной инфраструктуры", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, варианты отличаются только датами запусков к МКС. Они будут предложены Роскосмосу для выбора и утверждения в ближайшее время.

При этом собеседник отметил, что варианта консервации станции среди предложенных сценариев нет. Базовым для всех вариантов является отправка к МКС в начале декабря пилотируемого корабля "Союз МС-11" с экипажем следующей экспедиции. "Сейчас на космодроме Байконур вовсю идёт подготовка этого корабля к запуску, сотрудники "Энергии" работают практически в три смены", — сказал собеседник агентства.