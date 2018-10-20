Обнаружен самый большой метеорит во Франции

Астрономы обнаружили самый большой метеорит во Франции

Французские астрономы обнаружили самый большой метеорит во Франции массой 477 килограммов, сообщает астрономическое общество Франции

Уточняется, что метеорит был обнаружен в департаменте Об на северо-востоке страны 3 октября. Он был изъят из другого небесного тела, весом более семи тонн, который залегал на глубине более метра под землей. По информации астрономов, метеорит мог упасть более 55 тысяч лет назад.

Как отмечается в сообщении, на сегодняшний день это самый большой метеорит во Франции, он обошел по массе метеорит, найденный в коммуне Лё-Мон-Дьё массой 435 килограммов.

Ученые заявили, что к следующему году намерены опубликовать полную информацию о проделанной работе.