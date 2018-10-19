В Исландии раскопали молот Тора

При раскопках на археологическом участке в Исландии ученые обнаружили амулет эпохи викингов, выполненный в виде молота Тора — бога грома, бури и войны, покровителя воинов.

Как сообщает Inside Edition, открытие совершили сотрудники Университета Исландии. Они обнаружили четыре предмета, датировку которых еще предстоит провести. Однако предварительный анализ показал, что артефакты были изготовлены в эпоху ранних поселенцев.

Считается, что они жили в этом районе Исландии в IX-X веках и, вероятно, покинули его в 1104 году, когда земля стала бесплодной. Среди найденных предметов выделятся амулет, выполненный в виде молота бога Тора и вырезанный из камня.

Если подобные каменные артефакты ранее находили в других скандинавских странах, то для Исландии это первая в своем роде находка. Вместе с амулетом был найден точильный камень, а также металлические игла и пряжка.