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В Исландии раскопали молот Тора
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В Исландии раскопали молот Тора 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: Fornleifastofnun Islands
При раскопках на археологическом участке в Исландии ученые обнаружили амулет эпохи викингов, выполненный в виде молота Тора — бога грома, бури и войны, покровителя воинов.
Как сообщает Inside Edition, открытие совершили сотрудники Университета Исландии. Они обнаружили четыре предмета, датировку которых еще предстоит провести. Однако предварительный анализ показал, что артефакты были изготовлены в эпоху ранних поселенцев.
Считается, что они жили в этом районе Исландии в IX-X веках и, вероятно, покинули его в 1104 году, когда земля стала бесплодной. Среди найденных предметов выделятся амулет, выполненный в виде молота бога Тора и вырезанный из камня.
Если подобные каменные артефакты ранее находили в других скандинавских странах, то для Исландии это первая в своем роде находка. Вместе с амулетом был найден точильный камень, а также металлические игла и пряжка.
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