Российские инженеры самоизолируются ради освоения Луны

Российские инженеры отправятся в изоляцию на целый год ради освоения Луны

Инженеры-испытатели проведут до одного года в добровольной изоляции в рамках эксперимента по отработке полетов в дальний космос.

Сотрудники РКК «Энергия» примут участие в эксперименте SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station), в рамках которого проведут в изоляции в наземном экспериментальном комплексе ИМБП от 17 дней до года, сообщает пресс-служба корпорации «Энергия».

В сообщении отмечено, что в числе кандидатов для участия в эксперименте четверо инженеров-испытателей Летно-космического центра корпорации: две женщины и двое мужчин.

Главная цель эксперимента — подготовка к полетам в дальний космос, в первую очередь — на окололунную станцию.

В конце ноября утвержденный экипаж пройдет «сухой прогон» в экспериментальном комплексе, а сам эксперимент SIRIUS должен начаться в феврале следующего года, говорится в сообщении предприятия.