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Российские инженеры самоизолируются ради освоения Луны
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Российские инженеры отправятся в изоляцию на целый год ради освоения Луны 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Инженеры-испытатели проведут до одного года в добровольной изоляции в рамках эксперимента по отработке полетов в дальний космос.
Сотрудники РКК «Энергия» примут участие в эксперименте SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station), в рамках которого проведут в изоляции в наземном экспериментальном комплексе ИМБП от 17 дней до года, сообщает пресс-служба корпорации «Энергия».
В сообщении отмечено, что в числе кандидатов для участия в эксперименте четверо инженеров-испытателей Летно-космического центра корпорации: две женщины и двое мужчин.
Главная цель эксперимента — подготовка к полетам в дальний космос, в первую очередь — на окололунную станцию.
В конце ноября утвержденный экипаж пройдет «сухой прогон» в экспериментальном комплексе, а сам эксперимент SIRIUS должен начаться в феврале следующего года, говорится в сообщении предприятия.
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