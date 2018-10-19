На соседней звезде зафиксировали супервспышку

«Хаббл» зафиксировал супервспышку на соседней звезде

"Хаббл" зафиксировал мощнейшую вспышку на одном из ближайших красных карликов в созвездии Песочных Часов, чья мощность была в десятки и сотни раз выше, чем у типичных всплесков активности на Солнце. Это ставит под угрозу существование жизни у подобных звезд, пишут ученые в статье, опубликованной в Astrophysical Journal.

"Мы наблюдаем за Солнцем уже несколько сотен лет, и за это время мы видели всего одно, или, с натяжкой, два события, которые почти дотягивают до уровня супервспышки. Но, наблюдая всего один день за этими молодыми красными карликами при помощи "Хаббла", нам удалось поймать полноценный катаклизм такого рода", — рассказывает Парк Лойд (Parke Loyd) из университета Аризоны в Тусоне (США).

За последние три года ученые нашли сразу несколько планет, которые претендуют если не на звание "двойника Земли", то ее "сестер" или "кузин". Первая планета была найдена у ближайшей к нам звезды, Проксимы Центавра, а три других — в звездной системе TRAPPIST-1 в созвездии Водолея, которую населяет сразу семь землеподобных планет.

Все эти планеты объединяет то, что они обладают небольшими размерами, находятся в "зоне жизни" — на орбите, где вода может существовать в жидком виде, и вращаются вокруг красных карликов. Последний пункт является одновременно и плюсом, и минусом — красные карлики живут очень долго, что оставляет много времени для зарождения жизни, но некоторые из них имеют крайне беспокойный характер в юности и вырабатывают множество вспышек.

Многие планетологи давно подозревают, что подобные проявления активности звезд могут крайне негативно влиять на вероятность зарождения и существования жизни на таких планетах. К примеру, частые корональные выбросы могут лишить планету ее магнитного щита, что откроет ее для "бомбардировки" космическими лучами, а мощные рентгеновские вспышки постепенно разрушат ее атмосферу и лишат ее кислорода.

Лойд и его коллеги выяснили, что подобные вспышки происходят практически беспрерывно на поверхности молодых красных карликов, наблюдая за целым "выводком" подобных звезд, расположенных в ближайших окрестностях Земли на стыке созвездий Тукана и Песочных Часов.

Используя инструменты "Хаббла" и ряда наземных телескопов, ученые следили за сдвигами в уровне ультрафиолетового свечения этих звезд, и пытались понять, есть ли связь между их возрастом и частотой вспышек.

Как оказалось, такая связь действительно существует — красные карлики, чей возраст не превышает примерно 40 миллионов лет, порождают мощные вспышки примерно в 20-100 раз чаще, чем "взрослые" светила такого типа. Более слабые катаклизмы возникают на поверхности этих звезд еще чаще, и в некоторых случаях они происходили там практически беспрерывно.

Во время наблюдений за одной такой звездой, J02365, ученым удалось зафиксировать чрезвычайно мощную супервспышку, превосходившую по силе знаменитое событие Каррингтона 1859 года, самую мощную вспышку на Солнце, примерно в 4-5 раз.