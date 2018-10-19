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На Аляске заметили последствия климатической катастрофы
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На Аляске заметили последствия климатической катастрофы 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: earth.nullschool.net
Ученые зарегистрировали повторное появление региона аномально теплой воды в северо-восточной части Тихого океана, названный Блобом (англ. The Blob). По мнению исследователей, он может привести к появлению экстремальных погодных условий на Аляске и в других регионах США. Об этом сообщает издание Science Alert.
Впервые Блоб был зарегистрирован в 2013 году. Аномальная зона продолжала расширяться в 2014-2015 годах, что специалисты связывали с продолжительными засухами в Калифорнии и рекордно высокой температурой воздуха в Сиэтле в 2015 году. Блоб поддерживает высокое давление над Западным побережьем США, а также способствует штормовым и холодным погодным условиям над Восточным Побережьем и югом США.
По словам ученых, причиной появления аномально теплой зоны в океане является необычно высокая для осенних месяцев температура воздуха над Аляской. Блоб продолжит свое существование по крайней мере до конца октября, после чего он начнет ослабевать. Однако наступление осенней погоды замедлилось на четыре недели для южной и юго-восточной части Аляски, где в это время года обычно идут дожди. В Анкоридже до сих пор не наблюдались заморозки, хотя в прошлом самые поздние минусовые температуры фиксировались на 10-14 дней раньше.
Ранее, в сентябре, сообщалось, что международная группа ученых обнаружила признаки нестабильности ледникового комплекса Вавилова, расположенного на Северной Земле. В последние годы подвижность ледяной шапки резко возросла и в 2015 году достигла 25 метров в день, хотя в середине прошлого века она не превышала нескольких сантиметров в день.
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