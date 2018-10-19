Сборку ракет зафиксируют на видео

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе работы комиссии по расследованию аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" поручил записывать на видео сборку ракет, чтобы контролировать работников, сообщил РИА Новости глава пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.
Ранее газета РБК написала, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин распорядился ввести дополнительный инструментальный контроль на этом этапе и оснастить экипировку сборщиков средствами видеофиксации.
"Дмитрий Рогозин поручил, чтобы видеорегистраторы у сборщиков были на предприятиях ракетно-космической отрасли", — сказал Устименко.
Он отметил, что это касается не только цехов сборки ракет "Союз" на Байконуре, а вообще всех предприятий космической отрасли. Устименко добавил, что соответствующие получения и рекомендации будут выданы по итогам работы аварийной комиссии.
Как рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, подобные меры контроля уже давно используются в США. В монтажно-испытательном корпусе, где осуществляется сборка ракет "Союз", уже ведется видеосъемка, но теперь эта мера фиксации будет усилена. Камеры будут фиксировать не только общую работу в цехе, но и сборку отдельных узлов. Также видеосъемка будет приравнена к системе документирования.
Неделю назад произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.
Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.