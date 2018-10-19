Сборку ракет зафиксируют на видео

«Роскосмос» решил внедрить на предприятиях видеофиксацию сборки ракет

Ранее газета РБК написала, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин распорядился ввести дополнительный инструментальный контроль на этом этапе и оснастить экипировку сборщиков средствами видеофиксации.

"Дмитрий Рогозин поручил, чтобы видеорегистраторы у сборщиков были на предприятиях ракетно-космической отрасли", — сказал Устименко.

Он отметил, что это касается не только цехов сборки ракет "Союз" на Байконуре, а вообще всех предприятий космической отрасли. Устименко добавил, что соответствующие получения и рекомендации будут выданы по итогам работы аварийной комиссии.

Как рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, подобные меры контроля уже давно используются в США. В монтажно-испытательном корпусе, где осуществляется сборка ракет "Союз", уже ведется видеосъемка, но теперь эта мера фиксации будет усилена. Камеры будут фиксировать не только общую работу в цехе, но и сборку отдельных узлов. Также видеосъемка будет приравнена к системе документирования.

Неделю назад произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.