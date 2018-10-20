Стало известно, как повредили блок «Союза»

Источник рассказал, как повредили при сборке блок «Союза»

Сборщики на Байконуре с силой соединяли боковой блок ракеты "Союз-ФГ" с центральным, погнув один из двух выступов крепления, а чтобы он вышел при разделении в полете нанесли внутрь смазку, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, знакомый с ходом расследования.

"На подпятнике (специальном углублении на центральном блоке второй ступени — ред.) по бокам расположено два паза. На шаровой опоре бокового блока первой ступени для крепления в пазы имеется два выступа, а на передней части — шток, который при заведении в подпятник зажимается. Когда он разжимается, то идет сигнал на пирозамок открытия крышки реактивного сопла бака окислителя, чтобы отвести боковой блок от центрального. Сборщики при монтаже, когда соединяли ступени в "пакет" (четыре блока первой и вторая ступень — ред.), слегка загнули левый выступ, он не сразу вошел в паз — и его вогнали с силой. Когда ступень опустилась на него всей массой, выступы, по сути, встали в распорку. Чтобы при разделении ступень легче вышла, в отверстие нанесли смазку", — сказал собеседник агентства.

Таким образом, отметил он, из-за погнутого выступа шаровая опора бокового блока не могла легко выйти из подпятника и во время полета протаранила центральный блок, а потом, все же, при выходе датчик штока сработал, и клапан открылся, но к тому времени уже произошла аварийная ситуация, пояснил собеседник.

По его словам, во время заседания аварийной комиссии в Ракетно-космическом центре "Прогресс" в Самаре в среду был поднят вопрос о культуре производства, однако от специалистов члены комиссии услышали, что подобные отходы от технологической документации сборки ракеты время от времени случаются, пояснил собеседник агентства.