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Создан магнит из одной молекулы
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Первый в мире магнит, состоящий из одной молекулы 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: Richard Layfield
Группа ученых из Университета Сассекса опубликовали важное исследование: они создали первый в мире высокотемпературный магнитный материал, состоящий из одной молекулы.
Ученые заявили о создании нового одномолекулярного магнита — материала, удерживающего магнитную информацию, вплоть до определенной температуры. Причем температура блокировки нового материала выше 77 градусов по Кельвину, это точка кипения жидкого азота, что значительно удешевляет процесс изготовления таких магнитов.
Раньше подобные магниты можно было синтезировать только с температурами блокировки, которые могли быть достигнуты с помощью дорогого и редкого жидкого гелия. Такая ситуация поддерживалась в течение более четверти века, но новое открытие способно перевернуть исследования в этой области.
Одномолекулярные магниты — это молекулы, запоминающие направление магнитного поля на довольно долгий срок, даже если само магнитное поле уже отключено.
Таким образом, на них можно записать информацию, и подобные магниты могут найти применение в высокоплотных цифровых методах хранения, или в микропроцессорах квантовых компьютеров. Тем не менее, раньше практическое применение подобных устройств затруднял тот факт, что они функционировали только при очень низких температурах. Все свойства памяти исчезали, стоило температуре подняться на пару градусов выше абсолютного нуля.
Открытие высокотемпературных молекулярных магнитов может в будущем привести к созданию дисков с огромным объемом памяти, при этом их размер не изменится совершенно.
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