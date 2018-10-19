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Обнаружена древняя рыба-убийца
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Злобная зубастая тварь: археологи обнаружили древнюю рыбу-убийцу 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
Фото: M. Ebert cell.com
Предок пираньи был чуть более неказистым, чем современники, но не менее агрессивным.
В Южной Германии археологи нашли настоящее место преступления времен Юрского периода. Ученым удалось раскопать прекрасно сохранившийся скелет плотоядной рыбы, сильно напоминающей современную пиранью. У нее острые передние зубы, которые буквально рвали плоть жертвы. К слову, совсем неподалеку были найдены и те самые несчастные, ну точнее то, что от них осталось.
Именно этот факт и удивил ученых. Ранее считалось, что рыбы и размером, и строением вроде этой, либо питались беспозвоночными, либо заглатывали небольших сородичей целиком. Откусывать от жертв куски считалось прерогативой более крупных особей. А этот вид оказался уникальным — несмотря на размеры, такой предок пираньи атаковал своих жертв и буквально рвал их.
У этой рыбы было несколько видов зубов — передние, изогнутые, как полагают археологи, использовались для атаки, чуть дальше были расположены более мелкие, которые, видимо, действовали по принципу ножниц, а совсем в глубине челюсти располагались совсем маленькие, которые дробили пищу.
«Эта находка — свидетельство того, что в соленых водах существовали рыбы, которые буквально откусывали куски от своей добычи. Это самый ранний пример такого вида охоты», — рассказал каналу CNN профессор колледжа науки и техники Университета Джеймса Кука в Австралии и соавтор исследования Дэвид Бэлвуд.
Предполагается, что эта рыба, которую археологи окрестили Piranhamesodon pinnatomus, жила в тропических водах. По мнению ученых, из-за плоского тела быстро она передвигаться не могла, зато была очень маневренной благодаря огромным плавникам.
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