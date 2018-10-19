Мастерство да Винчи объяснили косоглазием

Guardian: косоглазие помогло Леонардо да Винчи запечатлеть улыбку «Моны Лизы»

Незначительные проблемы со зрением у Леонардо да Винчи помогли ему изобразить улыбку "Моны Лизы" ("Джоконды"), а также создать другие шедевры. С подобным утверждением, как сообщает в пятницу газета The Guardian, выступили эксперты из Научной школы оптометрии и зрения Университета лондонского Сити.

Изучив шесть работ различных мастеров, в том числе принадлежащие кисти художника — полотна "Иоанн Креститель" и "Спаситель мира", на которых, как полагают эксперты изображен сам да Винчи, ученые пришли к выводу, что у живописца было прерывистое расходящееся косоглазие, и от этого его полотна становились еще более впечатляющими. Подобное расстройство глаз, по мнению специалистов, помогает художникам лучше сосредоточиться на плоских поверхностях в непосредственной близости от них, и такое видение было отмечено у некоторых художников, обладавших хорошим стереоскопическим зрением.

"Ряд известных живописцев были идентифицированы, как имеющие косоглазие, на основе центрирования их глаз на автопортретах. Среди них — Рембрандт Харменс ван Рейн, Альбрехт Дюрер, Гверчино (Джованни Франческо Барбьери), Эдгар Дега и Пабло Пикассо", — приводит издание слова автора исследования профессора нейробиологии Кристофера Тайлера.

В этот ряд, по словам исследователя, можно поставить и Леонардо да Винчи.