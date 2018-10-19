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Мастерство да Винчи объяснили косоглазием
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Guardian: косоглазие помогло Леонардо да Винчи запечатлеть улыбку «Моны Лизы» 

ТАСС + ещё 13 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Незначительные проблемы со зрением у Леонардо да Винчи помогли ему изобразить улыбку "Моны Лизы" ("Джоконды"), а также создать другие шедевры. С подобным утверждением, как сообщает в пятницу газета The Guardian, выступили эксперты из Научной школы оптометрии и зрения Университета лондонского Сити.
Изучив шесть работ различных мастеров, в том числе принадлежащие кисти художника — полотна "Иоанн Креститель" и "Спаситель мира", на которых, как полагают эксперты изображен сам да Винчи, ученые пришли к выводу, что у живописца было прерывистое расходящееся косоглазие, и от этого его полотна становились еще более впечатляющими. Подобное расстройство глаз, по мнению специалистов, помогает художникам лучше сосредоточиться на плоских поверхностях в непосредственной близости от них, и такое видение было отмечено у некоторых художников, обладавших хорошим стереоскопическим зрением.
"Ряд известных живописцев были идентифицированы, как имеющие косоглазие, на основе центрирования их глаз на автопортретах. Среди них — Рембрандт Харменс ван Рейн, Альбрехт Дюрер, Гверчино (Джованни Франческо Барбьери), Эдгар Дега и Пабло Пикассо", — приводит издание слова автора исследования профессора нейробиологии Кристофера Тайлера.
В этот ряд, по словам исследователя, можно поставить и Леонардо да Винчи.
"Считается, что некоторые формы косоглазия помогают в работе над художественным произведением, подавляя отклоняющийся глаз, что создает двумерное монокулярное зрение, выигрышное для живописи и рисунка", — отметил он. Данные исследования опубликованы в ежемесячном медицинском журнале JAMA Ophthalmology.
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