Названы самые опасные для самолетов птицы

Ученые определили, какие птицы наиболее опасны для самолетов

Ученые пермского университета провели исследования и выявили птиц, которые создают наибольшую опасность для взлетающих самолетов. В Пермском крае ими оказались птицы из семейства чайковых, чей вес, в зависимости от вида, колеблется от 500 граммов до одного килограмма.

— В рамках исследования мы определили и наиболее опасные ситуация, когда столкновение самолета с птицей имеет наибольшую вероятность, — пояснил орнитолог пермского университета Роман Харин. — Так, наиболее критичными являются моменты взлета и посадки. Наибольшую опасность для полетов птицы представляют в конце лета — в это время появляется большое количество молодняка, имеющего небольшой индивидуальный опыт. Кроме того, в это время молодые птицы склонны образовывать скопления и совершать кочевки.

Ученые ПГНИУ, основываясь на полученных данных, помогут работникам аэропортов подобрать наиболее эффективные мероприятия по снижению вероятности столкновения птиц с самолетами на территории аэропортов. В частности, с целью уменьшения привлекательности территории аэропортов для птиц скашивают траву и осушают водоемы. Кроме этого, птиц отпугивают пиротехникой, бликами специальных каруселей с зеркалами, а в некоторых аэропортах держат ручных хищных птиц.

Напомним, сегодня авиакомпании по всему миру тратят в общей сложности около 650 миллионов долларов на устранение повреждений, которые самолеты получают от столкновений с птицами.