Названа дата первого после аварии пуска ракеты «Союз»

Источник назвал дату первого после аварии пуска ракеты «Союз»

Источник агентства РИА Новости назвал дату пуска ракеты семейства «Союз», который станет первым с момент аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ».

По словам собеседника, запрет на пуски ракет семейства «Союз» будет снят в конце недели после подписания аварийной комиссией заключения о причинах произошедшего.

«Пуск планируется на 25-26 октября», — сказал он.

Как уточнил источник агентства в ракетно-космической отрасли, это будет пуск ракеты «Союз-2.1б» в интересах военного ведомства , который будет проведён с космодрома Плесецк. После этого будет проведено ещё несколько запусков.

«На середину ноября намечен запуск грузового корабля «Прогресс МС-10» на ракете «Союз-ФГ». После этого, в первых числах декабря планируется провести пилотируемый запуск «Союза МС-11», — указал собеседник.

11 октября во время запуска «Союза МС-10» произошла авария носителя, экипаж совершил аварийную посадку.