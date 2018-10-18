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NASA показало как черная дыра поглощает материал
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NASA показало как черная дыра поглощает материал 

Реальный мир космоса 1 час назад
Фото: Реальный мир космоса
Астрономы считают, что параллельные джеты являются одним из самых убедительных доказательств того, что сверхмассивная черная дыра скрывается в сердце большинства галактик. Некоторые из этих черных дыр выглядят активными, так как поглощают материал из своего окружения и выбрасывают джеты на сверхвысоких скоростях, другие же, наоборот, находятся в состоянии покоя или даже «сна».
Недавние наблюдения SOFIA — Стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии, проливают свет на этот вопрос. Данные SOFIA показывают, что магнитные поля захватывают и удерживают пыль вблизи центра активной галактики Cygnus A и подают материал на сверхмассивную черную дыру в ее центре. Иллюстрация процесса, основанная на данных телескопа, представлена на официальном сайте NASA.
Концепция художника, изобразившего этот процесс, заключается в том, что у ядря Cygnus A присутствует обильное окружение из космической пыли, также называемое тором, а также джеты исходящие из центра ядра. Магнитные поля также показаны на этом изображении, именно они заключают пыль в тор. Именно эти магнитные поля помогают черной дыре, скрытой в ядре галактики, удерживать пыль в пределах тора и подгонять ее к черной дыре для последующего поглощения.
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