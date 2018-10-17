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Создана электрическая жевательная резинка
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Электрическая жевательная резинка с вечным вкусом 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
В понедельник группа японских исследователей на технологическом симпозиуме в Берлине продемонстрировала новую жевательную резинку, которая бьет язык током, и чей вкус никогда не заканчивается.
Такое изобретение, скорее всего, никогда не попадет на полки супермаркета рядом с вашим домом, но вот для будущих технологий виртуальной реальности оно может очень пригодиться.
Большинство современных систем виртуальной реальности манипулируют зрением и слухом. Лишь изредка исследователи пытались задействовать осязание и вкус, и пока не достигли на этом поприще хоть каких-то значимых успехов, к тому же девайсы для передачи вкусов оказывались слишком массивными и неприятными на вид.
Японское устройство похоже на самую обычную жевательную резинку. Но в нее встроено небольшое приспособление — диаметром с очень маленькую монетку — покрытое пленкой, непроницаемой для слюны, и именно она генерирует постоянный электрический ток, когда человек жует такую резинку. Когда электричество попадает на язык пользователя, то он не чувствует боли, но зато у него появляется ощущение вкуса — сейчас горького или соленого. И пока жевание не останавливается, человек будет по-прежнему ощущать этот вкус.
Исследователи полагают, что смогут имитировать и другие вкусы, изменяя силу и паттерн электрического напряжения, генерируемого во время жевания. Если все пройдет успешно, то тогда в следующих виртуальных реальностях будет задействовано и чувство вкуса, а не только зрения или слуха.
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