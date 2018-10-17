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Люди плохо определяют возраст по лицу
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Люди плохо определяют возраст по лицу 

Индикатор 3 часа назад
Фото: Индикатор
Пытаясь угадать чей-либо возраст только по изображению лица, человек ошибается в среднем на восемь лет. Обычно молодым дают больше, чем им есть на самом деле, а старым — меньше. К таким выводам пришли австралийские ученые, работа которых опубликована в журнале Royal Society Open Science.
Во многих ситуациях нам нужно оценить возраст других людей, ориентируясь только на их внешний вид. Неточности в таком случае могут приводить не только к неловким бытовым ситуациям, но и к крайне нежелательным ошибкам. Например, такое может происходить в том случае, если мы пытаемся определить возраст подозреваемых в правонарушениях, или, например, в магазине, когда сотрудник может не глядя в паспорт продать несовершеннолетнему алкоголь.
В новой работе ученые решили проверить, как люди могут определять возраст по лицу. Для экспериментов авторы отобрали 3968 изображений лиц 31 мужчины и 31 женщины в возрасте от 7 до 70 лет. Их показывали 81 участнику исследования в случайном порядке и просили оценить возраст людей на снимках. В среднем добровольцы считали молодых людей на фотография старше, а пожилых — моложе. Также для оценки оказалось важно, кого человек посмотрел на предыдущем снимке: если сперва показать молодое лицо, то следующему испытуемый давал меньший возраст, то же самое справедливо и для пожилых людей.
Авторы работы надеются, что их данные позволят разработать способы, которые помогут людям не ошибаться в таких случаях. Они могут пригодиться, например, сотрудникам охранных предприятий, в работу которых входит оценка возраста многих людей подряд. На данный момент ученые рекомендуют две вещи: делать продолжительную паузу между лицами или между актами оценки смотреть на искаженное изображение.
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