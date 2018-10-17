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Крылья помогают бабочкам слышать
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Крылья помогают бабочкам слышать 

Индикатор 1 час назад
Фото: Ryan Hodnett/Wikimedia Commons
Один из видов бабочек использует крылья для того, чтобы воспринимать звуки, которые в иной ситуации оставались бы незамеченными. Это помогает насекомым выжить. Открывшие эту способности ученые рассказали о своей работе в журнале Biology Letters.
В процессе эволюции у насекомых появились самые разнообразные органы слуха. В частности, у многих бабочек есть крохотные уши — полости в основании передних крыльев, которые обычно закрыты мембраной. Однако ученые не знали, что эти животные могут слышать еще лучше — при помощи крыльев.
В рамках новой работы ученые отобрали 30 особей распространенной в Северной Америке бабочки Cercyonis pegala. У жилок на их передних крыльях есть необычные утолщения, однако для чего они нужны бабочкам, ученые до исследования не знали. В рамках экспериментов бабочкам проигрывали достаточно низкие для насекомых звуки с частотой менее 5 килогерц. Биологи наблюдали за вибрациями ушных мембран в ответ на звук в нормальном состоянии и при нанесении небольших разрезов на утолщенные жилки.
Оказалось, что при подобном повреждении бабочки начинают хуже слышать, в особенности в диапазоне от 750 до 5000 герц. Также биологи смогли подтвердить, что утолщенные жилки напрямую соединены с ушами. Авторы считают, что такая адаптация позволяет насекомым воспринимать больше звуков, в том числе тех, что указывают на присутствие хищников. Пока что ученые не до конца разобрались в том, как именно жилки помогают бабочкам лучше воспринимать звуки. Они предполагают, что жилки работают подобно насосам и создают в ушных полостях повышенное давление воздуха, которое увеличивает чувствительность к изменению высоты звука.
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