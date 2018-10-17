В Чечне обнаружили сарматские погребения

Археологи в Чечне обнаружили погребения более чем четырехтысячелетней давности

Погребения, относящиеся к началу нашей эры, а также более ранние, сделанные около 4 тыс. лет назад, обнаружены во время раскопок вблизи поселка Кошкельды в Гудермесском районе Чечни при подготовке к строительству дороги, сообщила ТАСС в среду руководитель археологической экспедиции из Ростова-на-Дону Татьяна Прокофьева

"Около поселка Кошкельды… копаем грунтовый могильник сарматского времени, начало нашей эры. Нашли 37 погребений, основная масса относится к началу нашей эры… На месте грунтового могильника было зафиксировано еще несколько курганов, в них были погребения еще более раннего времени, бронзового века, которым около 4 тыс. лет", — сказала Прокофьева.

По ее словам, среди наиболее интересных находок — кувшины, бронзовые серьги и кольца, а также стеклянные бусы и зеркало. Все находки после исследования и описания будут переданы в музей Грозного.

Руководитель экспедиции уточнила, что раскопки проводятся при подготовке к реконструкции автомобильной дороги, вдоль которой расположен древний могильник.