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В Чечне обнаружили сарматские погребения
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Археологи в Чечне обнаружили погребения более чем четырехтысячелетней давности 

ТАСС + ещё 1 45 минут назад
Фото: ТАСС
Погребения, относящиеся к началу нашей эры, а также более ранние, сделанные около 4 тыс. лет назад, обнаружены во время раскопок вблизи поселка Кошкельды в Гудермесском районе Чечни при подготовке к строительству дороги, сообщила ТАСС в среду руководитель археологической экспедиции из Ростова-на-Дону Татьяна Прокофьева.
"Около поселка Кошкельды… копаем грунтовый могильник сарматского времени, начало нашей эры. Нашли 37 погребений, основная масса относится к началу нашей эры… На месте грунтового могильника было зафиксировано еще несколько курганов, в них были погребения еще более раннего времени, бронзового века, которым около 4 тыс. лет", — сказала Прокофьева.
По ее словам, среди наиболее интересных находок — кувшины, бронзовые серьги и кольца, а также стеклянные бусы и зеркало. Все находки после исследования и описания будут переданы в музей Грозного.
Руководитель экспедиции уточнила, что раскопки проводятся при подготовке к реконструкции автомобильной дороги, вдоль которой расположен древний могильник.
"Еще в 2013 году тут обнаружили несколько памятников. Было известно, что тут было поселение. Само поселение находится чуть стороне, оно не попадает в зону строительства", — пояснила собеседница агентства, добавив, что за две недели работы археологи прошли около 200 м, впереди — работы на участке еще около 100 м.
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