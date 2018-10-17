Ещё
Стало известно о странных смертях «побывавших на Луне»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно о странных смертях «побывавших на Луне» астронавтов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Американский ученый Майкл Делп из университета Флориды утверждает, что более 43% участников программы «Аполлон», облетавших спутник Земли или высаживавшихся на поверхность Луны, умерло от инфарктов и прочих проблем с сердцем и сосудами.
По словам Делпа, астронавты из программы «Аполлон» испытывают загадочную серию проблем с сердцем и сосудами, передает РИА «Новости».
По его данным, смертность участников программы от инфарктов и прочих проблем с сердцем и сосудами в 4-5 раз выше уровня смертности от этих факторов среди других астронавтов и сотрудников НАСА, не летавших в космос.
В прошлом году Делп и его коллеги выяснили, что артерии и вены теряют способность нормально расширяться и сужаться в космосе, что приводит к приливу крови в мозг или проблемам с его нормальным снабжением кислородом, в результате астронавты программы «Аполлон» якобы периодически падали и теряли равновесие на Луне, говорится в журнале Scientific Reports.
В статье утверждается, что Делп нашел потенциальную причину развития «лунной болезни».
Изучение состояния здоровья астронавтов и наличие следов атеросклероза в артериях большинства «аполлоновцев» натолкнуло ученого на мысль, что в развитии подобных проблем могла быть виновата космическая радиация, «бомбардировавшая» корабли НАСА во время их путешествия к Луне и обратно на Землю.
Он проверил эту идею, поселив нескольких мышей в камеру, в которой поддерживались условия, схожие с теми, в которых жили астронавты во время полетов к Луне.
По словам Делпа, через шесть месяцев жизни в такой камере у мышей появились схожие проблемы с сердцем и сосудами, как и участников программы «Аполлон».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Хейг высоко оценил действия Овчинина при аварии «Союза» Назван последний страх Стивена Хокинга ЧП с «Союзом» подтвердило возросшие риски российского космоса
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине нашли нового страшного врага95
США о гибели своего пилота при крушении Су-27 на Украине401
Украина в очередной раз опозорилась18
Трамп раскрыл детали разговора с Путиным26
РФ «перепрошьет» израильские F-1626
Видео
00:28
Пашинян объявил об отставке
Кавказ В мире
00:51
Что известно о крушении Су-27 на Украине
Происшествия Статьи
00:28
Домитинговался: Пашинян подал в отставку
В мире Статьи
04:08
Турецкая церковь пошла против Константинополя
Общество
01:01
«Судьбы девочек поломаны»
Происшествия Статьи
01:33
«Пережиток прошлого»: Греф выступил против физматшкол
Общество Статьи
00:59
Новая версия гибели «Курска» и другие события дня
В мире
01:01
На Украине произошла трагедия с Су-27
Армия В мире
04:25
«РПЦ практически потеряла Белорусскую церковь»
Общество
Популярная блогерша разбилась в ДТП в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение