Ещё
МО предпочло американский Iridium российскому «Гонцу»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны предпочло американский Iridium российскому «Гонцу» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Минобороны России разместило на портале госзакупок извещение о проведении закрытого аукциона по покупке до 30 ноября 2019 года 80 аппаратов спутниковой связи Iridium стоимостью 41,8 тысячи рублей каждый.
По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, российские военные пользуются услугами американской компании из-за хорошего качества связи и отсутствия аналогов.
«У нас есть подобная компания "Гонец", но у нее очень низкая пропускная способность, скорость передачи. Если Минобороны нужно что-то более оперативное, то придется заказывать у иностранных заказчиков. Система Iridium уникальна, в какой-то степени, они монополисты», — сказал эксперт РИА Новости.
Всемирный оператор спутниковой телефонной связи Iridium обеспечивает практически полный охват поверхности Земли. Орбитальная группировка компании, зарегистрированной в США, насчитывает 66 спутников, которые расположены на орбитах на высоте 780 километров.
Единственная российская низкоорбитальная спутниковая система связи «Гонец» насчитывает девять космических аппаратов, выводимых на низкую круговую орбиту (около 1,5 тысячи километров над Землей) блоком по три аппарата. Полноценное функционирование системы требует выведения еще 12 космических аппаратов.
В апреле замглавы Россвязи Игорь Чурсин заявил, что доля иностранной электроники в российских гражданских спутниках связи достигает 70 процентов. В том же месяце гендиректор «ИСС имени Решетнева» Николай Тестоедов отметил, что спутники системы ГЛОНАСС почти на 40 процентов состоят из зарубежных комплектующих.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США о гибели своего пилота при крушении Су-27 на Украине287
Израильский блогер напугал рассуждениями о Крымском мосте90
Турецкая церковь пошла против Константинополя401
РПЦ назвала цель разрыва отношений с Константинополем36
Новая версия гибели «Курска» и другие события дня51
Видео
00:51
Что известно о крушении Су-27 на Украине
Происшествия Статьи
00:28
Домитинговался: Пашинян подал в отставку
В мире Статьи
04:08
Турецкая церковь пошла против Константинополя
Общество
01:01
«Судьбы девочек поломаны»
Происшествия Статьи
01:33
«Пережиток прошлого»: Греф выступил против физматшкол
Общество Статьи
00:59
Новая версия гибели «Курска» и другие события дня
В мире
00:28
Пашинян подал в отставку
Кавказ В мире
01:01
На Украине произошла трагедия с Су-27
Армия В мире
04:25
«РПЦ практически потеряла Белорусскую церковь»
Общество
Популярная блогерша разбилась в ДТП в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение