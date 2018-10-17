МО предпочло американский Iridium российскому «Гонцу»

Минобороны предпочло американский Iridium российскому «Гонцу»

Минобороны России разместило на портале госзакупок извещение о проведении закрытого аукциона по покупке до 30 ноября 2019 года 80 аппаратов спутниковой связи Iridium стоимостью 41,8 тысячи рублей каждый.

По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, российские военные пользуются услугами американской компании из-за хорошего качества связи и отсутствия аналогов.

«У нас есть подобная компания "Гонец", но у нее очень низкая пропускная способность, скорость передачи. Если Минобороны нужно что-то более оперативное, то придется заказывать у иностранных заказчиков. Система Iridium уникальна, в какой-то степени, они монополисты», — сказал эксперт РИА Новости.

Всемирный оператор спутниковой телефонной связи Iridium обеспечивает практически полный охват поверхности Земли. Орбитальная группировка компании, зарегистрированной в США, насчитывает 66 спутников, которые расположены на орбитах на высоте 780 километров.

Единственная российская низкоорбитальная спутниковая система связи «Гонец» насчитывает девять космических аппаратов, выводимых на низкую круговую орбиту (около 1,5 тысячи километров над Землей) блоком по три аппарата. Полноценное функционирование системы требует выведения еще 12 космических аппаратов.