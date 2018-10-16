«Ник был молодцом»: космонавт об аварии на «Союзе»

Российский космонавт рассказал, что чувствовал во время аварии на «Союзе»

Овчинин назвал перенесенные космонавтами перегрузки в 7g терпимыми.

"С чем это можно сравнить? Это можно сравнить с тем, как будто вам поставили на грудь бетонный блок. Перегрузка семь единиц значит, что вес этого блока будет равен семи вашим весам", — рассказал он.

Космонавт подчеркнул, что на тренировках им приходилось испытывать и более серьезные нагрузки.

"В принципе, экипажи представляют, что это такое. Как нужно дышать, допустим, что нужно делать", — отметил он.

Овчинин также рассказал о реакции американского коллеги на случившееся.

"Ник, надо сказать, был молодцом. в общем-то, я не видел испуга на его лице", — заявил он, выразив надежду на новый полет в компании Хейга.

Авария ракеты-носителя "Союз"

На прошлой неделе произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике: "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту.

По предварительным данным, авария "Союза" произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали ранее источники РИА Новости