Загадочное космическое явление оказалось невиданной катастрофой

Международная группа астрофизиков выяснила, что загадочная вспышка гамма-лучей, которая была зарегистрирована в 2015 году, была килоновой, возникшей, вероятно, в результате слияния нейтронной звезды с черной дырой. Подобные редкие явления раньше не наблюдались и пока являются гипотетическими. Ученые показали, что данный транзиент (меняющий яркость объект) по характеристикам был схож с GW170817 — событием, которое породило как рентгеновскую вспышку (GRB170817A), так и гравитационные волны. Статья ученых опубликована в журнале Nature.

Сигнал GW170817 был зарегистрирован 17 августа 2017 года коллаборацией Advanced LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) и Virgo. Ученые зафиксировали гравитационные волны (возмущения пространства-времени), порожденные столкновением двух нейтронных звезд, каждая из которых в 1,1-1,6 раза тяжелее Солнца. Событие произошло на расстоянии 130 миллионов световых лет от Земли и породило килоновую, сопровождающуюся коротким всплеском гамма-излучения, яркой вспышкой в оптическом и инфракрасном диапазоне и долгим послесвечением в рентгеновских и радиолучах.

В 2015 году космический телескоп Herschel Space Observatory обнаружил короткую вспышку гамма-излучения GRB150101B, длящуюся несколько секунд. Анализ данных, полученных в ходе последующих наблюдений с помощью рентгеновской обсерватории Chandra, космического телескопа Hubble Space Telescope и наземного телескопа DCT, показал, что между GRB150101B и GRB170817A имеется сходство.

Обе вспышки произвели слабый и кратковременный гамма-всплеск, после чего они превратились в источники яркого синего света и продолжительного рентгеновского излучения. Галактики, в которых произошли эти события, являются эллиптическими, все их звезды старые, возрастом несколько миллиардов лет, и в них не наблюдаются признаки образования новых звезд. По мнению ученых, это говорит о том, что GRB150101B и GRB170817A относятся к одному и тому же классу объектов, то есть являются килоновыми.

Однако, по словам астрофизиков, существуют различия между вспышками. GRB150101B располагается гораздо дальше GRB170817A, на расстоянии 1,7 миллиарда световых лет от Земли. Кроме того, ученые не зарегистрировали гравитационные волны от первой вспышки. Вероятно, она была порождена столкновением нейтронной звезды с черной дырой. Исследователи надеются, что обнаружение других подобных событий, поможет подтвердить этот вариант.