Получить наличные можно будет с помощью смартфона

В скором времени жители России смогут при проведении своих операций по банковской карте обходиться без собственно карты. Достаточно будет провести рядом с приемником банкомата своим смартфоном с установленным NFC-приложением.

NFC — near field communication, протокол обмена данными между устройствами, находящимися совсем рядом, в пределах 10 см друг от друга. Работает на частоте 13.56 МГц, что, впрочем, не очень существенно из-за малой мощности сигнала, который не может послужить причиной помех для кого-бы то ни было.

Как считают эксперты, основным бонусом применения этой технологии к банкоматам является увеличение скорости расчетов. На считывание PIN-кода и прочие операции с картой уходит около 1.5 минут времени. Кроме того, некоторые ситуации дают клиенту возможность забыть свою карту в банкомате — и некоторые клиенты этой возможностью пользуются.

Как сообщают «Известия», сейчас в России работают примерно 203 тысячи банкоматов. Возможность «бесконтактного» платежа есть на 782 из них, что составляет немножко больше полупроцента. Тем не менее, к 2020 году (т. е. — через год) более половины различных платежей будет совершаться со смартфонов.