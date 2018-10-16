Космонавт потерпевшего аварию «Союза» сделал заявление

Овчинин рассказал об аварии корабля «Союз»

Российский космонавт Алексей Овчинин , который был на борту потерпевшего аварию корабля «Союз МС-10», рассказал RT о произошедшем.

Он объяснил, что при штатной ситуации во время пуска на картинке с прямой трансляции из капсулы «можно видеть некое потряхивание, вибрации».

«Но мы почувствовали, что после того, как у нас отстрелилась первая ступень, эти вибрации продолжались и, соответственно, потом сразу же сработала аварийная сигнализация и было понятно, что это уже нештатная ситуация», — рассказал он.

По его словам, после сигнализации стало понятно, что полёт дальше продолжатся не может, что теперь предстоит «баллистический спуск».

Ранее стало известно, что новый экипаж отправится на МКС в начале декабря.

11 октября во время запуска «Союза МС-10» произошла авария носителя, экипаж МКС совершил аварийную посадку.

Полёт этого экипажа на станцию запланирован на весну 2019 года.