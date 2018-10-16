Telegram протестирует блокчейн-платформу осенью 

Разработчики Telegram готовятся запустить тестовую версию своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) этой осенью. По словам авторов, сервис готов на 70%.
Данную информацию авторы сообщили инвесторам в начале сентября. Её подлинность подтвердили «Ведомостям» двое вкладчиков. Как сообщал ранее News.ru, в начале 2018 года Павел Дуров в рамках первого раунда ICO привлёк для проекта $1,7 млрд, а одними из инвесторов стали основатели Qiwi и «Вимм-Билль-Данна» Сергей Солонин и Давид Якобашвили соответственно.
Одним из главных преимуществ TON станет большое количество транзакций. Visa и MasterCard в среднем обрабатывают около семи тысяч транзакций в секунду. Bitcoin делает около 10 транзакций. Однако Дуров намерен разработать блокчейн таким образом, чтобы он мог обрабатывать миллионы транзакций в секунду. Платёжная система на основе TON, которую в первую очередь встроят в мессенджер, а уже после в другие сервисы, будет использовать криптовалюту Gram.