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Telegram протестирует блокчейн-платформу осенью
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Telegram протестирует блокчейн-платформу осенью 

News.ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Разработчики Telegram готовятся запустить тестовую версию своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) этой осенью. По словам авторов, сервис готов на 70%.
Данную информацию авторы сообщили инвесторам в начале сентября. Её подлинность подтвердили «Ведомостям» двое вкладчиков. Как сообщал ранее News.ru, в начале 2018 года Павел Дуров в рамках первого раунда ICO привлёк для проекта $1,7 млрд, а одними из инвесторов стали основатели Qiwi и «Вимм-Билль-Данна» Сергей Солонин и Давид Якобашвили соответственно.
Одним из главных преимуществ TON станет большое количество транзакций. Visa и MasterCard в среднем обрабатывают около семи тысяч транзакций в секунду. Bitcoin делает около 10 транзакций. Однако Дуров намерен разработать блокчейн таким образом, чтобы он мог обрабатывать миллионы транзакций в секунду. Платёжная система на основе TON, которую в первую очередь встроят в мессенджер, а уже после в другие сервисы, будет использовать криптовалюту Gram.
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