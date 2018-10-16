Место аварии «Союза» залило ракетным топливом

В результате аварии на пилотируемом корабле «Союз» на землю в районе космодрома «Байконур» попало 22 тонны керосина и кислорода. Об этом 16 октября сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на замминистра оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марата Нургужина.

Сгорание основной массы топлива произошло на высоте 47 километров, на землю попали только остатки жидкости. В связи с этим превышения допустимых концентраций веществ нет, и место аварии не будет объявлено зоной экологического бедствия, уточняют в агентстве. Кроме того, планируется провести комплексное исследование пострадавшей местности.