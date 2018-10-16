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Робот София позволила себя поцеловать
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Обещавший уничтожить человечество робот позволил украинскому журналисту поцелуй 

Lenta.ru 52 минуты назад
Человекоподобный робот София разрешила украинскому журналисту Руслану Сеничкину поцеловать ее в эфире утреннего шоу. Фрагмент записи доступен на YouTube-канале «Сніданок з 1+1».
Робота привезли на запись программы, его сопровождал украинский миллиардер-инвестор Марк Гинзбург. Ведущий передачи Сеничкин спросил у Софии, может ли он ее поцеловать. Спустя несколько секунд раздумий робот ответил «да» на английском языке.
«Она теплая. Ну, мне так кажется. Мне было странно, но ей вроде было приятно», — пошутил мужчина сразу после того, как поцеловал Софию. Затем телеведущий поиздевался над американским актером Уиллом Смитом, который ходил с роботом на свидание, но не удостоился поцелуя.
София — разработка компании Hanson Robotics. Человекоподобный робот был активирован в 2015 году. В одном из интервью у Софии спросили, собирается ли она убивать людей, на что андроид ответил положительно.
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