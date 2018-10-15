«Не исключен саботаж»: что погубило «Союз»

Среди версий гибели ракеты «Союз» не исключается саботаж

Саботаж мог стать причиной аварии ракеты с новым экипажем МКС. Комиссия установила, что при отделении первой ступени не сработал пирозамок, уводящий боковые блоки от центрального.

Неожиданное развитие получила история с расследованием аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», произошедшей 11 октября. Комиссия по расследованию аварии не исключает версию преднамеренной порчи или недостаточной проверки не сработавшего в полете пирозамка на одном из боковых блоков ракеты. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в ракетно-космической отрасли.

«Установлен факт несрабатывания пирозамка, открывающего клапан бака окислителя, истекающими газами из которого боковой блок ракеты уводится от центрального. Однако причины этого не ясны. Либо должным образом не проведен предстартовый контроль, либо сами проверки не способны выявить такую неисправность и требуется разработка дополнительных методик контроля, либо, что не исключено комиссией из версий произошедшего, авария могла быть следствием саботажа», — сказал источник.

Как сообщалось ранее, нештатная ситуация стала разворачиваться на борту взлетающей ракеты на высоте примерно 50 километров после отстрела боковых ступеней ракеты-носителя. После этого автоматически была приведена в действие система спасения, экипаж был эвакуирован в спасательной капсуле, которая отделилась и совершила баллистический спуск в 400 километрах от места старта, куда оперативно вылетели поисковые вертолеты и выдвинулись наземные группы.

Капсула с космонавтами, которые уже во время спуска вышли на связь и сообщили о своем состоянии, была вскоре найдена, космонавтов оперативно доставили вертолете в город Жезказган, затем — на Байконур.

То, что ракета причиной инцидента стал удар одного из боковых ускорителей по центральному блоку второй ступени, стало ясно в первые дни после аварии. Об этом говорил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев, давший первые комментарии о ходе работы аварийной комиссии. «Не исключено, что было отклонение от штатной траектории, и похоже, было разрушение нижней части второй ступени. Ракета прекратила нормальный полет, но автоматика дальше отработала нормально, рассказал Крикалев. — …Причиной может быть неработа штатной системы разделения, которая должна была сработать. В чем детальная причина — в кабеле, патроне, гайке — мы будем смотреть и анализировать, нам нужно немножко больше данных».

Крикалев допустил, что возможно будут перенесен ближайший старт грузового корабля к МКС, возможно, будет ускорен пуск следующего пилотируемого «Союза». Из-за аварии придется скорректировать научную программу работы на МКС, и будет несколько перенесено возвращение находящегося сейчас на орбите экипажа. «Но у нас нет большой возможности продлять полет надолго», — подчеркнул Крикалев.

Это связано с тем, что полетный ресурс корабля «Союз» составляет всего 200 суток.

В «Роскосмосе» подтвердили, что есть возможность оставить МКС в беспилотном режиме, однако в Госкорпорации намерены сделать все возможное, чтобы избежать этого варианта. Между тем Крикалев не исключил, что при благоприятно складывающихся обстоятельствах запланированный ранее выход в открытый космос для обследования просверленной на корабле «Союз» дыры все же может состояться.

В ракетно-космическом центре «Прогресс» (Самара) приступила к работе комиссия по расследованию причин аварии ракеты «Союз-ФГ», которая произошла в 11 октября. В работе комиссии принимают участие специалисты предприятия, которые вместе с коллегами из «Роскосмоса» проверяют все этапы производства упавшей ракеты.

Ранее обломки ракеты, найденные в казахстанской степи, были доставлены грузовым самолетом в Самару — в их числе четыре боковых блока первой ступени и остатки второй ступени. Для установления возможной причины аварии обломки планируется выложить на территории предприятия по контуру ракеты — так же, как это делается при расследовании авиакатастроф.

В РКК «Энергия» были доставлены видеорегистратор и данные телеметрии «Союза-ФГ» для изучения и формирования выводов. Результаты анализа будут переданы комиссии, созданной для расследования данного инцидента.

Тем временем на космодроме Байконур началась подготовка к запуску на Международную космическую станцию пилотируемого корабля «Союз МС-10», несмотря на аварию «Союз-ФГ» 11 октября. В настоящее время специалисты проверяют исходное состояние систем корабля и выполняют их пробные включения. Так как подготовка корабля к полету занимает приблизительно два месяца, то, если «МС-11» решат запускать раньше, специалистам на космодроме придется работать в две-три смены.