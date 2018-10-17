Открыт крупнейший объект ранней Вселенной

Ученые открыли крупнейший объект ранней Вселенной

Скопления галактик, включавшие в себя тысячи аналогов Млечного Пути, существовали во Вселенной через 2 миллиарда лет после Большого Взрыва. Это ставит под сомнение текущие космологические теории, цитирует ученых журнал Astronomy & Astrophysics.

По мнению ученых, первые галактики появились из-за прямого гравитационного коллапса гигантских облаков газа. В последние годы мощные телескопы постоянно открывают древние и крупные галактики, которые существовали во время возникновения первых звезд. Исследователи надеются понять, как эволюционировали первые "звездные мегаполисы" Вселенной и в каких обстоятельствах они могли возникнуть.

Этот анализ показал, что почти тысяча этих галактик объединена в гигантское скопление, которое ученые условно назвали "Гиперионом". Его общая масса — около 270 триллионов солнечных масс (сопоставимо с крупнейшими гигантскими скоплениями галактик, расположенными вблизи Земли). рассказывает Ольга Куччати из Национального астрофизического института Италии в Болонье.

По мнению ученых, первые галактики появились из-за прямого гравитационного коллапса гигантских облаков газа. В последние годы мощные телескопы постоянно открывают древние и крупные галактики, которые существовали во время возникновения первых звезд. Исследователи надеются понять, как эволюционировали первые "звездные мегаполисы" Вселенной и в каких обстоятельствах они могли возникнуть.

Почти тысяча этих галактик объединена в гигантское скопление, которое ученые назвали "Гиперионом". Его общая масса — около 270 триллионов солнечных масс.

"Нам впервые удалось открыть столь большое скопление, расположенное на столь большом расстоянии от нас. Все известные подобные объекты находятся в более "современной" части Вселенной, где у них было время для набора массы и эволюции. Поэтому открытие "Гипериона" стало большим сюрпризом для нас", — рассказывает Ольга Куччати (Olga Cucciati) из Национального астрофизического института Италии.