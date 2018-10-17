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Открыт крупнейший объект ранней Вселенной
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Ученые открыли крупнейший объект ранней Вселенной 

Москва24 + ещё 4 26 минут назад
Фото: depositphotos/clearviewstock
Скопления галактик, включавшие в себя тысячи аналогов Млечного Пути, существовали во Вселенной через 2 миллиарда лет после Большого Взрыва. Это ставит под сомнение текущие космологические теории, цитирует ученых журнал Astronomy & Astrophysics.
По мнению ученых, первые галактики появились из-за прямого гравитационного коллапса гигантских облаков газа. В последние годы мощные телескопы постоянно открывают древние и крупные галактики, которые существовали во время возникновения первых звезд. Исследователи надеются понять, как эволюционировали первые "звездные мегаполисы" Вселенной и в каких обстоятельствах они могли возникнуть.
Этот анализ показал, что почти тысяча этих галактик объединена в гигантское скопление, которое ученые условно назвали "Гиперионом". Его общая масса — около 270 триллионов солнечных масс (сопоставимо с крупнейшими гигантскими скоплениями галактик, расположенными вблизи Земли). рассказывает Ольга Куччати из Национального астрофизического института Италии в Болонье.
По мнению ученых, первые галактики появились из-за прямого гравитационного коллапса гигантских облаков газа. В последние годы мощные телескопы постоянно открывают древние и крупные галактики, которые существовали во время возникновения первых звезд. Исследователи надеются понять, как эволюционировали первые "звездные мегаполисы" Вселенной и в каких обстоятельствах они могли возникнуть.
Почти тысяча этих галактик объединена в гигантское скопление, которое ученые назвали "Гиперионом". Его общая масса — около 270 триллионов солнечных масс.
"Нам впервые удалось открыть столь большое скопление, расположенное на столь большом расстоянии от нас. Все известные подобные объекты находятся в более "современной" части Вселенной, где у них было время для набора массы и эволюции. Поэтому открытие "Гипериона" стало большим сюрпризом для нас", — рассказывает Ольга Куччати (Olga Cucciati) из Национального астрофизического института Италии.
Ранее глава NASA заявил о возможном существовании жизни на Марсе.
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