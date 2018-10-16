Вторая Луна. Зачем Китаю гигантский космический фонарь?

Уже в 2020 году в небе над Китаем появится еще одна Луна — искусственная, пишет «Жэньминь жибао». Как сообщает издание, искусственный спутник, отражающий солнечный свет, будет в девять раз ярче, чем настоящая Луна. Благодаря этому в некоторых частях страны должна отпасть необходимость в фонарном освещении.

Диаметр светового пятна от новой Луны будет регулируемым — от 10 до 80 километров. В числе разработчиков — китайский Институт исследований микроэлектронных систем для космоса.

Техусловия для осуществления идеи, как заявляют китайцы, уже готовы. При этом они заверяют, что свет от спутника не побеспокоит людей и животных, поскольку его яркость будет примерно такая же, как в сумерки.

Иван Моисеев: Главные проблемы проекта искусственной Луны — его дороговизна, сложность вывода на орбиту и монтажа зеркал, а также их наведения с учетом летающего на земной орбите космического мусора. Технически проект слишком затратен и практически неосуществим, считает научный руководитель Института космической политики

— Ничего у них не выйдет. Это слишком большая, трудноуправляемая конструкция, пока такие сделать нельзя. Много раз обсуждался этот момент, лет шесть-семь назад, когда нынешний руководитель «Роскосмоса» приступил к исполнению обязанностей вице-премьера, это было его первое предложение — освещать полярные регионы таким образом. Это технически неосуществимо — развернуть большую, километровую конструкцию, стабилизировать ее, ориентировать, постоянно придется поворачивать, тратится топливо, и опять же должна быть достаточно жесткая конструкция.

— В какой-то среднесрочной перспективе возможно ли, что необходимые технические решения будут найдены?

— Вывести большую массу, потратить большие деньги на обслуживание этой массы в космосе, и она будет освещать, скажем, полярные регионы — теоретически это можно все сделать, но встанет в такие деньги, что белые медведи, которым это нужно, не расплатятся.

— Чисто теоретически, если такой проект будет осуществлен, будет ли его видно с территории России?

— Направленный луч на 80 километров не виден. Когда фонарь светит, его видно с того места, куда он светит, а со стороны его уже не видно. Мы его будем находить в положении со стороны.

Похожий проект готовит к запуску компания SpaceX . Уже в ноябре Falcon 9 выведет на орбиту объект из термостойкой пленки. На высоте 560 километров она развернется и приобретет форму стелы. Этот мини-спутник длиной около 30 метров будет сиять в ночном небе, отражая солнечный свет.

Никакой практической цели SpaceX не преследует: компания позиционирует свое детище исключительно как арт-объект. Проект стоимостью чуть более миллиона долларов реализован на частные пожертвования. Увидеть лунную стелу можно будет невооруженным глазом. Правда, относительно недолго: мерцать она будет всего около трех месяцев. Потом орбитальный отражатель спустится в плотные слои атмосферы и сгорит.