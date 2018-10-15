Россия и Узбекистан изучат коридоры между галактиками

Россия и Узбекистан строят телескоп для изучения коридоров между галактиками

Предполагается, что первые наблюдения можно будет сделать примерно в 2023 году.

Россия совместно с Узбекистаном построит крупнейший в мире радиотелескоп. Он нужен физикам для изучения так называемых «кротовых нор» или коридоров между галактиками. Об этом сообщили «Известия».

Строительство телескопа началось еще в 1980-х годах, но с развалом СССР проект был заморожен. Сейчас в его строительство потребуется вложить около 4 млрд рублей. Предполагается, что первые наблюдения можно будет сделать примерно в 2023 году.

Место для телескопа выбрано неслучайно. На плато большую часть года солнце и сильно разряженный воздух и атмосфера, что обеспечивает минимальное поглощение радиосигнала.