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Россия и Узбекистан изучат коридоры между галактиками
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Россия и Узбекистан строят телескоп для изучения коридоров между галактиками 

ТК «Звезда» + ещё 2 2 часа назад
Фото: ФИАН
Предполагается, что первые наблюдения можно будет сделать примерно в 2023 году.
Россия совместно с Узбекистаном построит крупнейший в мире радиотелескоп. Он нужен физикам для изучения так называемых «кротовых нор» или коридоров между галактиками. Об этом сообщили «Известия».
Строительство телескопа началось еще в 1980-х годах, но с развалом СССР проект был заморожен. Сейчас в его строительство потребуется вложить около 4 млрд рублей. Предполагается, что первые наблюдения можно будет сделать примерно в 2023 году.
Место для телескопа выбрано неслучайно. На плато большую часть года солнце и сильно разряженный воздух и атмосфера, что обеспечивает минимальное поглощение радиосигнала.
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