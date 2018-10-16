Обнаружен новый ворующий пароли вирус

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Обнаружен новый ворующий пароли банковский вирус 

Lenta.ru + ещё 2 37 минут назад
Фото: Reuters
Специалисты ESET предупредили об опасном банковском трояне DanaBot, который атакует пользователей из Европы. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Впервые DanaBot обнаружили в начале 2018 года. По словам исследователей, написанный на языке Delphi троян изначально использовался для атак на австралийских пользователей, однако спустя несколько недель его активность зафиксировали в Польше. Позднее следы DanaBot обнаружили в Италии, Германии, Австрии и Украине.
Вредоносный код распространяется с помощью спам-рассылки по электронной почте: хакеры имитируют письма клиентам от различных банковских компаний и сервисов. Внутри посланий содержатся зараженные документы.
После открытия вредоносного файла хакеры получают возможность удаленно управлять компьютером. В частности, установка зараженных элементов позволяет собирать пароли из соцсетей, мессенджеров и банковских приложений.
Исследователи уверяют, что злоумышленники постоянно модернизируют вредоносный код и тестируют его в странах Европы. Среди новых функций у DanaBot появилась возможность установить браузер Tor, благодаря которому взломщики могут создать скрытый канал связи с жертвой и установить прокси для доступа к сайтам.onion.
Ранее специалисты из Fortinet сообщили об опасных приложениях в Google Play, с помощью которых хакеры предлагали жертвам зарабатывать на криптовалюте.
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