Обнаружен новый ворующий пароли вирус

Обнаружен новый ворующий пароли банковский вирус

Специалисты ESET предупредили об опасном банковском трояне DanaBot, который атакует пользователей из Европы. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Впервые DanaBot обнаружили в начале 2018 года. По словам исследователей, написанный на языке Delphi троян изначально использовался для атак на австралийских пользователей, однако спустя несколько недель его активность зафиксировали в Польше . Позднее следы DanaBot обнаружили в Италии, Германии, Австрии и Украине.

Вредоносный код распространяется с помощью спам-рассылки по электронной почте: хакеры имитируют письма клиентам от различных банковских компаний и сервисов. Внутри посланий содержатся зараженные документы.

После открытия вредоносного файла хакеры получают возможность удаленно управлять компьютером. В частности, установка зараженных элементов позволяет собирать пароли из соцсетей, мессенджеров и банковских приложений.

Исследователи уверяют, что злоумышленники постоянно модернизируют вредоносный код и тестируют его в странах Европы. Среди новых функций у DanaBot появилась возможность установить браузер Tor, благодаря которому взломщики могут создать скрытый канал связи с жертвой и установить прокси для доступа к сайтам.onion.