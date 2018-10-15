Доказано распространение инопланетян по Млечному Пути

Доказано распространение инопланетян по всему Млечному Пути

Ученые Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики ( США ) выяснили, что живые организмы способны расселиться по всему Млечному Пути с помощью различных космических объектов, включая метеориты, астероиды и кометы. Об этом сообщает издание Science Alert.

Согласно гипотезе панспермии, микроорганизмы или необходимые для зарождения жизни вещества способны перемещаться с планеты на планету через космическое пространство. Отдельные клетки, которые способны пережить воздействие вакуума и ионизирующей радиации, могут вместе с метеоритами или даже космическими аппаратами попадать на другие небесные тела, где возобновляется их жизнедеятельность. Некоторые ученые считают, что живые организмы (или их предшественники) могли попасть на Землю вместе с кометами миллиарды лет назад.

Предыдущие исследования показали, что перенос живых организмов с планеты на планету внутри Солнечной системы действительно возможен. Однако в новой работе было продемонстрировано, что панспермия может осуществляться между планетными системами внутри одной галактики и даже между близкими друг к другу галактиками.

По мнению ученых, «переносчиками» жизни могут служить объекты, подобные межзвездному астероиду Оумуамуа, прозванному «кораблем пришельцев». Планетные системы, в которых имеются газовые гиганты, служат гравитационными ловушками для таких астероидов. Системы из двух или трех звезд способны захватывать даже свободно летящие планеты, которые сошли с орбиты вокруг родительской звезды в результате катаклизма. По оценкам других астрономов, в Млечном Пути таких планет насчитывается около 100 миллиардов.

Ученые подсчитали, сколько скалистых объектов, несущих на себе живые организмы, могут быть выброшены из одной системы и оказаться захваченными другой по всему Млечному Пути. Если жизнь существует миллион лет, то межзвездных «носителей» жизни, по размерам подобных Оумуамуа, будет насчитываться более миллиона. Таким образом, на вероятность галактической панспермии влияют такое факторы, как размер объектов, их скорость и продолжительность существования жизни в системе. Даже при худших вариантах разные регионы галактики способны обмениваться потенциально обитаемыми небесными телами.